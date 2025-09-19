Alessandro Scalzo si veste d'azzurro: nuova convocazione per il giovane vastese

Nuova convocazione in azzurro, nel gruppo della Nazionale Under 18 di pallamano, per il giovane vastese Alessandro Scalzo, classe 2008.

Sarà – sottolinea con grande soddisfazione ed entusiasmo la Pallamano Vasto – al raduno preparatorio che si svolgerà dal 29 settembre al 3 ottobre prossimi presso il Centro Federale “La Casa della Pallamano” a Chieti in vista delle qualificazioni agli M18 EHF Euro in calendario, alla fine del mese di ottobre, ad Ankara, in Turchia.

Il giovane terzino, orgoglio vastese e biancorosso – rimarcano i dirigenti del club -, ha scalato gradini negli ultimi dodici mesi, meritatamente, con prestazioni spettacolari sul campo e avrà la possibilità di puntare a un posto agli Europei con la maglia azzurra“.