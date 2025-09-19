Partecipa a IlTrigno.net

Alessandro Scalzo si veste d'azzurro: nuova convocazione per il giovane vastese

Parteciperà al raduno preparatorio della Nazionale Under 18 di pallamano in vista delle gare di qualificazione agli Europei

Sport
Nuova convocazione in azzurro, nel gruppo della Nazionale Under 18 di pallamano, per il giovane vastese Alessandro Scalzo, classe 2008.

Sarà – sottolinea con grande soddisfazione ed entusiasmo la Pallamano Vasto – al raduno preparatorio che si svolgerà dal 29 settembre al 3 ottobre prossimi presso il Centro Federale “La Casa della Pallamano” a Chieti in vista delle qualificazioni agli M18 EHF Euro in calendario, alla fine del mese di ottobre, ad Ankara, in Turchia.

Il giovane terzino, orgoglio vastese e biancorosso – rimarcano i dirigenti del club -, ha scalato gradini negli ultimi dodici mesi, meritatamente, con prestazioni spettacolari sul campo e avrà la possibilità di puntare a un posto agli Europei con la maglia azzurra“.

