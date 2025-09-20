Incontro pubblico 'Territori connessi: mobilitÃ  dolce e ospitalitÃ  diffusa tra coste e aree interne'

Domenica 21 settembre, alle ore 11:30, la sala convegni del Val di Sangro Expo ospiterÃ il convegno "Territori connessi: mobilitÃ dolce e ospitalitÃ diffusa tra coste e aree interne".

L'evento, organizzato da Legambiente, GAL Maiella Verde e comune di Atessa, si propone di esplorare nuove strategie per lo sviluppo sostenibile del territorio abruzzese e per mettere in relazione le coste e le aree interne alla luce dei nuovi progetti e delle buone pratiche realizzate nel corso degli ultimi anni.

Il programma prevede gli interventi di numerose autoritÃ e figure di spicco del settore:

â€¢ Giuseppe Masilli, Assessore all'ambiente del Comune di Atessa.

â€¢ Marianna Apilongo, Consigliere della Provincia di Chieti.

â€¢ Daniele D'Amario, Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale d'Abruzzo.

â€¢ Vincenzo Menna, Consigliere della Regione Abruzzo.

â€¢ Gennaro Strever, Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara.

Tra i relatori tecnici, interverranno esperti che presenteranno progetti e buone pratiche:

â€¢ Rebecca VirtÃ¹ (Presidente del Circolo Legambiente Geo APS) parlerÃ del progetto di "Ecomuseo Diffuso di Monte Pallano".

â€¢ Massimo Angrilli e Valentina Ciuffreda (Dipartimento di Architettura, UniversitÃ G. D'Annunzio di Chieti - Pescara) approfondiranno le "Interazioni tra costa e aree interne".

â€¢ Michele Manigrasso (Responsabile Comitato Scientifico Legambiente Abruzzo) presenterÃ il "Progetto Seascape: mobilitÃ sostenibile e architetture del viaggio".

â€¢ Alessio Massari (Guida ambientale escursionistica) illustrerÃ "Il valore delle reti sentieristiche integrate nello sviluppo delle aree interne".

â€¢ Christian Simonetti (Sindaco di Colledimezzo) condividerÃ il progetto "Lagoon coworking vista lago".

Le conclusioni saranno affidate a Tiziano Teti, Presidente del GAL Maiella Verde, e Gianluca Casciato, Presidente di Legambiente Abruzzo.

L'evento rappresenta un'importante occasione di confronto per professionisti, istituzioni e cittadini interessati al futuro del territorio, con un focus sulla valorizzazione delle risorse locali e la creazione di un sistema integrato di mobilitÃ e accoglienza.

Foto copertina: Gianluca Casciato, presidente Legambiente Abruzzo