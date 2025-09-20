Comune di San Salvo-Plastic Free Onlus, intesa rinnovata

Nella sede comunale di piazza Giovanni XXIII è stata rinnovata l'intesa tra il Comune di San Salvo e Plastic Free Onlus.

A confermare il protocollo sono stati il sindaco Emanuela De Nicolis insieme alla referente di San Salvo dell'associazione ambientalista Floriana Catalano. Presenti anche l’assessore all’Ambiente Tony Faga e la referente provinciale Plastic Free Agnese Catalano.

L’obiettivo - hanno sottolineato De Nicolis e Floriana Catalano - è quello di salvaguardare e tutelare il nostro territorio, con azioni concrete, e puntare alla sensibilizzazione di un numero sempre maggiore di persone sulla necessità della riduzione dei rifiuti, in particolare della plastica.

“San Salvo - rimarcano - ama il suo mare, la sua natura e il suo futuro… e lo dimostra con gesti che fanno la differenza!”