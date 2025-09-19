Iscrizioni aperte per Cybearly â€“ Forecasting 2026

Sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione di Cybearly â€“ Forecasting 2026, lâ€™evento informazione, sensibilizzazione e divulgazione sulla sicurezza informatica promosso da Cybear e BearIT. Lâ€™evento, giunto alla sua terza edizione e in programma 16 e il 17 ottobre allâ€™Aurum, accenderÃ i riflettori sulla sicurezza informatica con un focus particolare sulle nuove normative tecnologiche, lâ€™impatto dellâ€™intelligenza artificiale e i trend tecnologici futuri.

Due giornate ricche di appuntamenti delle quali saranno protagonisti esperti relatori provenienti dal mondo dellâ€™impresa, dellâ€™universitÃ , delle istituzioni e delle forze dellâ€™ordine, per scrivere una nuova pagina della cyber security tra novitÃ in arrivo ed esperienze consolidate per rendere i sistemi informatici piÃ¹ sicuri dagli attacchi esterni. Non mancherÃ spazio per le donne che lavorano con successo in questo ambito e per relatori internazionali che arriveranno a Pescara con tutto il loro know-how per confrontarsi sulla cyber security e sullâ€™AI, cosÃ¬ come, anche questâ€™anno, un ruolo da protagonista sarÃ riservato agli studenti provenienti da tutta Italia per sfidarsi durante la Cyber Security Challenge. A partecipare alla competizione, che metterÃ in scena veri e propri attacchi informatici da individuare e neutralizzare, saranno sei squadre in rappresentanza di: istituto Aldini Valeriani di Bologna, istituto Gorjux-Tridente-Vivante di Bari, istituto Medi di San Giorgio a Cremano (Napoli), istituto Corinaldesi Padovano di Senigallia e Arcevia (Ancona), liceo scientifico Leonardo da Vinci di Pescara e istituto Alessandrini di Montesilvano.

Il cuore di Cybearly sarÃ rappresentato, anche questâ€™anno, dai convegni, moderati dalla giornalista Daniela Scalia, che per due giorni animeranno lâ€™Aurum e che vedranno tra i relatori nomi di eccellenza del mondo cyber, tra cui: Antonio Formato, cybersecurity solution engineer di Microsoft; Lina Oueidat, consulente ICT, cyber security e AI, e docente allâ€™UniversitÃ Libanese; Marco Baldi, docente di Telecomunicazioni allâ€™UniversitÃ Politecnica delle Marche; Carla Petrocelli, insegnante di Storia della rivoluzione digitale allâ€™UniversitÃ di Bari; Luigi Cavucci, information security officer di Grimaldi Group; Monica Cerutti, esperta di politiche di genere e innovazione sociale e digitale; Alessandro Clementi, sostituto commissario della Polizia di Stato. In particolare, in questa edizione saranno affrontati tre ambiti centrali per il futuro della cybersicurezza: la formazione, che evolve con il contesto digitale per fornire competenze tecniche e operative sempre aggiornate; lâ€™area normativa e delle buone pratiche, in costante trasformazione per rispondere alla complessitÃ del cyberspazio; e infine lâ€™intelligenza artificiale e le tecnologie avanzate, protagoniste di un equilibrio tra opportunitÃ di innovazione e nuovi vettori di rischio.

Ad arricchire il dibattito saranno anche alcuni â€˜Use caseâ€™: si tratta di brevi incontri della durata di circa 15 minuti ciascuno, concepiti per offrire al pubblico esempi concreti di applicazioni pratiche nei diversi ambiti di interesse. Lâ€™obiettivo Ã¨ quello di tradurre concetti spesso complessi in esperienze reali, attraverso casi reali e lâ€™esperienza di chi lavora sul campo, mostrando come le tecnologie possano essere utilizzate in situazioni quotidiane o professionali, a cominciare proprio dallâ€™AI.

Ma lâ€™edizione 2025 sarÃ caratterizzata da alcune novitÃ per il pubblico, che potrÃ partecipare gratuitamente a tutti gli incontri, in presenza o in modalitÃ online, previa registrazione. Per i profili con competenze tecniche avanzate, sarÃ possibile partecipare a due workshop, uno dedicato allâ€™intelligenza artificiale e lâ€™altro alla cyber security. Gli interessati, al momento dellâ€™iscrizione, dovranno superare un piccolo quiz per poter essere ammessi. I posti sono limitati per cui lâ€™esito positivo non garantirÃ automaticamente lâ€™ammissione al workshop.

E ancora, torneranno a Cybearly le tavole rotonde: la prima, dal titolo "Women in Cybersecurity: l'impatto della formazione", in programma il 16 ottobre, dedicata in particolare alle donne che lavorano in un settore spesso appannaggio di soli uomini. La seconda tavola rotonda, in calendario il 17 ottobre, avrÃ come titolo "Dall'industria al territorio: come l'AI puÃ² rafforzare il sistema Italia", con la partecipazione dei rappresentanti delle Camere di commercio abruzzesi.

Per la sua valenza nel settore della cyber security, Cybearly, che si avvale della collaborazione dello sponsor tecnico Stormshield, ha ottenuto i patrocini di: Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn), Agenzia per lâ€™Italia Digitale (Agid), Associazione Nazionale Imprese ICT (Assintel), Clusit e Comune di Pescara. Per maggiori informazioni e per iscrizioni: cybearly.com.