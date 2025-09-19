Addio a Gianni Conti

Nel primo pomeriggio di oggi, nell'Ospedale Santissima Annunziata di Chieti, ha cessato di vivere il noto imprenditore vastese in ambito turistico Gianni Conti che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a inizio luglio a San Salvo Marina, all'incrocio tra la Statale 16 e via Vespucci.

Oggi,, nella tarda mattinata, le sue condizioni si sono improvvisamente raggravate. Nonostante l'intervento immediato dei sanitari il suo cuore si Ã¨ fermato.

La notizia del decesso Ã¨ giunta in cittÃ nel primo pomeriggio provocando un'ondata di commozione e dolore tra familiari e amici.

Imprenditore poliedrico, originario di Carunchio, Coni ha operato in diversi settori commerciali ottenendo sempre brillanti risultati.

Conti, 64 anni, lascia la moglie e due figli.

Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.