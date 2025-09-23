Partecipa a IlTrigno.net

Parroci sansalvesi in visita da Papa Leone XIV con Mons. Mauro Lalli

Appuntamenti
Un momento di grande gioia e spiritualitÃ  ha visto protagonisti i parroci di San Salvo, don Raimondo Artese, don Vincenzo Giorgio e don Antonio Totaro, che mercoledÃ¬ 17 settembre, in rappresentanza delle parrocchie di San Giuseppe e San Nicola Vescovo, hanno avuto l'onore di incontrare Papa Leone XIV, accompagnati da Mons. Mauro Lalli, Nunzio Apostolico in Papua Nuova Guinea.

L'incontro, carico di emozione e significato, ha rappresentato non solo un'occasione di dialogo e vicinanza verso il Santo Padre, ma anche un segno di comunione ecclesiale che rafforza il legame tra la comunitÃ  sansalvese e la Chiesa universale e per vivere la forte esperienza del pellegrinaggio.

Don Raimondo, don Antonio e don Vincenzo, visibilmente commossi, hanno espresso la propria gratitudine per l'accoglienza ricevuta.

L'incontro si Ã¨ concluso con la benedizione del Santo Padre, che ha incoraggiato i sacerdoti a proseguire con entusiasmo la loro missione pastorale.

Un'esperienza che rimarrÃ  impressa nella memoria dei parroci e che rappresenta un segno di speranza e di rinnovata energia per tutta la comunitÃ  cristiana di San Salvo.

I parroci don Raimondo, don Antonio e don Vincenzo

