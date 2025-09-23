Tornano i corsi di atletica leggera a cura della Podistica San Salvo

I corsi di avviamento all’atletica leggera 2025/26, organizzata dalla ASD Podistica San Salvo è rivolta alla fascia di età compresa tra 11 e 18 anni e saranno svolti dal Tecnico Federale FIDAL Alessandro Brattoli.

Il progetto verte sul concetto del “giochiamo insieme…all’atletica”. Proprio il concetto ludico – e quindi non necessariamente agonistico – è estremamente importante per avvicinare i ragazzi all’atletica leggera.

La giocosità, la gioiosità e la spensieratezza sono elementi essenziali per far acquisire ai ragazzi una corretta mentalità nei confronti dello sport in generale e, più nello specifico, dell’atletica leggera.

Ai ragazzi verranno presentate alcune specialità dell’atletica, come ad esempio la corsa ad ostacoli, la velocità, il salto in lungo, i lanci (vortex, pallina, cerchi…).

Cercheremo di unire l’aspetto ludico all’aspetto formativo, in maniera tale da insegnare ai bambini i gesti tecnici basilari dell’atletica leggera e il modo per riprodurli correttamente, in un’età nella quale è molto importante imparare a conoscere il proprio corpo.

Ufficialmente i Corsi di Avviamento all’Atletica Leggera inizieranno venerdi 10 ottobre e l’attività si protrarrà per tutto il periodo invernale, fino ad arrivare in primavera, dove i ragazzi possono partecipare (se lo desiderano) a piccole gare.

Il primo giorno, venerdì 10 ottobre, i ragazzi devono obbligatoriamente essere accompagnati dai genitori

Le lezioni si terranno nelle giornate di martedì’ e venerdì, nel pomeriggio dalle 18,00 alle 19,30 presso lo stadio dell’atletica Pietro Mennea in via di Montenero, dove si trova anche la sede della ASD Podistica San Salvo.

Per info: tecnico federale Alessandro Brattoli 3209073992

Per info: (Antonio 3494160487) (Marco 3299051456) (Tommaso 3478940391)

Mail: info@podisticasansalvo.it