"Michelangelo Pistoletto / Mario Schifano. Preistoria delle nuove immagini", la mostra a Vasto

Sabato 27 settembre alle ore 18.30, nella sede della Galleria d'arte moderna Sangallo Fine Art, in viale D'Annunzio a Vasto, apertura della mostra "Michelangelo Pistoletto / Mario Schifano. Preistoria delle nuove immagini" a cura di Lorenzo Madaro.

Sarà in esposizione una selezione di opere dei due artisti, pilastri dell'arte internazionale del secondo Novecento.

LA PRESENTAZIONE. È il tempo della conoscenza il fulcro primario del pensiero visivo e concettuale alla base di due esperienze coeve ma per molti versi anche molto distanti, ossia quelle che riguardano le esperienze di Michelangelo Pistoletto e Mario Schifano a cavallo tra i Sessanta e Settanta.

Siamo in un momento in cui lo schermo televisivo assume un ruolo cruciale e l’immagine in movimento entra prepotentemente a far parte della dinamica relazionale e sociale del quotidiano delle famiglie italiane con i primi telegiornali e caroselli. Una presenza confortevole, che intrattiene, suggerisce e fa sognare, tiene compagnia e al contempo disturba la quiete: una finestra sul mondo che genera sapere, genera attese e emulazioni. I due artisti si muovono con disinvolta e ricercata attenzione su versanti che hanno anzitutto un comune denominatore: l’immagine.

Michelangelo Pistoletto tra il 1961 e il 1962 avvia le prime sperimentazioni che lo porteranno poi al concepimento degli specchi, una delle più significative rivoluzioni della storia dell’arte contemporanea del XX secolo: l’acciaio inox lucidato a specchio è il materiale più adeguato come supporto per l’immagine fotografica stampata su velina, dopo le prime prove riguardanti specificatamente la pittura. L’obiettivo è il capovolgimento totale di un problema che è alla base dell’osservazione e del rapporto tra fruitore e opera d’arte. Non più passivo, quindi, ma attivo. Lo spettatore entra prepotentemente nella dinamica dell’opera, rivede sé stesso, entra nella dinamica di convivenza con l’immagine fissa stampata e applicata sulla superficie inox.

Nascono i quadri specchianti che diventano quasi un varco tra realtà e rappresentazione della realtà, mettendo così in comunicazione l’arte con la vita. I primissimi Quadri specchianti vengono esposti per la prima volta alla Galleria Galatea di Torino. Siamo nell’aprile del 1963, ai primordi della temperatura della Pop Art. Ileana Sonnabend visita la mostra acquistandola in blocco, avviando una collaborazione Europea con la sua galleria parigiana e americana con quella di Leo Castelli, all’apice del suo successo come magnate della Pop Art, di cui Pistoletto è l’unico rappresentante italiano in quel contesto. Con questo ciclo di opere l’artista torinese entra subito nel circuito internazionale come rivela il significativo regesto delle sue mostre di quel torno di anni: nel 1964 a Parigi (Galerie Ileana Sonnabend), nel 1966 a Minneapolis (Walker Art Center); nel 1967 a Bruxelles (Palais des Beaux-Arts), New York (Kornblee Gallery), Colonia (Galerie Zwirner), Detroit (J. L. Hudson Gallery) e Parigi (Galerie Ileana Sonnabend); nel 1969 a New York (Kornblee Gallery), Rotterdam (Museum Boymans van Beuningen) e Buffalo (Albright Knox Art Gallery). Non è un caso che nel 1967, nel suo fondamentale saggio d’avvio dell’Arte Povera pubblicato su Flash Art, Germano Celant preciserà quanto segue: “Così Pistoletto (come Warhol, Mari e Grotowski) si è posto sin dal 1964 il problema della libertà del linguaggio non più legato al sistema, alla coerenza “interiore”, e ha realizzato nel 1966 opere estremamente “povere”, un presepe, un pozzo di cartone con tele spaccate al centro, una bacheca per vestiti, una struttura per parlare seduti, un tavolo fatto di cornici e quadri, una foto gigante di Jasper Johns, una lampada a luce di mercurio. Un lavoro teso alla registrazione “dell’irrepetibilità di ogni istante” (Pistoletto), che presuppone il rifiuto di ogni sistema e di ogni aspettativa codificata. Un libero agire, in-vincolato e imprevedibile (nel 1967 un sarcofago, una casa dipinta con estrema libertà cromatica, una sfera di carta di giornali pressata, un corpo ricoperto di mica), un frustrare l’aspettativa, che permette a Pistoletto di rimanere sempre al confine tra arte e vita”.

Mario Schifano invece riflette sulle immagini attraverso una sorta di membrana di transito della memoria attiva e presente, live. Ovvero la televisione. La fotografa perché la considera musa ausiliaria e finestra sul mondo. Quando durante un’intervista il suo amico Fulvio Abbate gli fa notare che lui è erede della grande tradizione del paesaggio italiano, Segantini compreso, Schifano risponde polemicamente che non è così, anche perché lui non conosce (naturalmente lo dice in un senso provocatorio) Segantini “perché in televisione ancora non lo fanno”. In questo processo di appropriazione delle immagini, Schifano inventa un nuovo codice espressivo e visivo. Le tele emulsionate, poi ritoccate con smalti attraverso il suo gesto eroico, rivelano una parte pionieristica di tutto il lavoro germinale del maestro romano, su cui la sezione dedicata a Schifano si concentra con particolare attenzione.

La mostra presenta una selezione di opere dei due artisti ed è accompagnata da un catalogo a cura di Lorenzo Madaro, professore di Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.

Il catalogo è edito da Metilene Edizioni.

Informazioni utili

Luogo: Sangallo Fine Art / viale D’Annunzio, 46/B - Vasto

Inaugurazione: sabato 27.9 ore 18.30

Durata mostra: dal 27.9 al 29.11.2025

Info e contatti: info@sangallofineart.it / T. 338 56 77 066 Sito: https://www.sangallofineart.it Social: @