Vasto tra le stelle con 'Alla scoperta del nostro sistema solare'

Un viaggio tra pianeti, missioni spaziali e astrofotografie mozzafiato: sabato 27 settembre, la Sala Pinacoteca di Palazzo d’Avalos (Vasto) si trasformerà in un vero e proprio osservatorio di conoscenza con l’evento “Alla scoperta del nostro sistema solare”, promosso dall’Associazione di Competenze Multidisciplinari (ACM) e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e Turismo e della Presidenza della Regione Abruzzo.

La serata, aperta a tutti, inizierà alle 17:30 e proseguirà fino alle 20:30/21:00, tra conferenze, immagini e foto spettacolari e – tempo permettendo – l’osservazione del cielo con telescopi professionali dai Giardini d’Avalos.

Stelle, scienza e grandi nomi

Sul palco ci saranno protagonisti d’eccezione:

Dott.ssa Patrizia Caraveo , astrofisica di fama internazionale, già dirigente INAF e oggi presidente della Società Astronomica Italiana;

Ing. Alberto Baccari , ingegnere fisico e divulgatore scientifico, tra i fondatori di ADRAM;

Dott. Marco Bellelli, medico radiologo e astrofotografo, con scatti pubblicati persino dalla NASA.

A fare da moderatore sarà il dott. Gaetano Ricci, mentre ad arricchire la serata parteciperanno come tutors la Dott.ssa Lucia Cardone (Gruppo Astrofili Milanesi), Giovanni Montebello (Presidente ADRAM) e Carlo Ciancio (astrofilo vastese e socio ACM).

Non solo parole: un’esperienza da vivere

L’evento si svilupperà in tre spazi:

Pinacoteca : conferenze e proiezioni su maxischermo ;

Sala attigua : mostra di materiale didattico e astrofotografie originali;

Giardini d’Avalos: osservazione guidata del cielo con telescopi, per chiudere la serata con il naso all’insù.

E per i più piccoli (ma non solo), non mancheranno gadget commemorativi gratuiti.

Un invito a guardare oltre

“Lo spazio è il nostro futuro”, ricordava Stephen Hawking. Ed è proprio con questo spirito che l’ACM invita cittadini, famiglie e studenti a partecipare a una serata che non è solo divulgazione scientifica, ma un’occasione per coltivare curiosità e meraviglia verso l’universo.

Quando: sabato 27 settembre 2025, ore 17:30 – 21:00

Dove: Palazzo d’Avalos, Sala Pinacoteca – Vasto

Ingresso gratuito