Operazione “Protesi fantasma”, sequestri da oltre un milione di euro

Il Comando provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha dato esecuzione a un sequestro preventivo nell’ambito dell’operazione denominata “Protesi fantasma”. L’attività investigativa, condotta dai militari della Compagnia di Lanciano sotto il coordinamento del capitano Domenico Siravo, è stata avviata per verificare l’anomala crescita della spesa sanitaria per protesi e ausili nel distretto lancianese.

Gli accertamenti hanno fatto emergere che

alcuni dispositivi medici, pur fatturati dai rivenditori e pagati dall’Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti, non sarebbero mai arrivati ai pazienti. In altri casi, articoli restituiti al fornitore sarebbero stati comunque addebitati all’azienda sanitaria.

Secondo quanto ricostruito, il guadagno illecito ammonterebbe a oltre 744 mila euro. Dall’analisi della contabilità è inoltre emerso un ulteriore flusso di denaro, per più di un milione di euro, fatto uscire dalle casse delle imprese attraverso fatture per operazioni inesistenti emesse da una società “cartiera” con sede a Roma.

Il sostituto procuratore della Repubblica di Lanciano, Miriana Greco, ha iscritto due persone nel registro degli indagati, ipotizzando i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false. Entrambi restano presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Su richiesta della Procura, il Giudice per le indagini preliminari di Lanciano, Massimo Canosa, ha disposto il sequestro preventivo di beni immobili, disponibilità finanziarie e patrimoni riconducibili anche a un trust riferibile agli indagati, per un valore complessivo di oltre 1,1 milioni di euro.

La Guardia di finanza sottolinea che il contrasto alle frodi nei settori sanitario, previdenziale e assistenziale è essenziale per tutelare le fasce più deboli della popolazione e per preservare le risorse pubbliche da utilizzi illeciti.



Servizio di Ercole d'Ercole