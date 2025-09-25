Renexia può sbarcare a Vasto: sito produttivo da 1.500 posti di lavoro entro il 2027

La Giunta regionale d'Abruzzo, su proposta dell'assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, ha preso atto della comunicazione trasmessa da Renexia con la quale la società per azioni, del gruppo industriale abruzzese Toto ha manifestato l'intenzione di localizzare un nuovo insediamento produttivo a Vasto.

La localizzazione prevista per il sito è nell'area di Punta Penna.

L'esecutivo ha valutato positivamente l'iniziativa proposta da Renexia S.p.A., riconoscendone il potenziale impatto economico, occupazionale e tecnologico per il sistema produttivo regionale, attraverso la creazione di una filiera industriale finalizzata alla realizzazione delle turbine flottanti destinate al parco eolico offshore al largo della costa di Trapani, con ricadute positive in termini di produzione industriale e innovazione.

Secondo quanto si è appreso, ci sarebbero circa 1500 assunzioni entro il 2027.

