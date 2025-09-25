Partecipa a IlTrigno.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Renexia può sbarcare a Vasto: sito produttivo da 1.500 posti di lavoro entro il 2027

Passi avanti per la realizzazione di un nuovo insediamento del gruppo industriale Toto

redazione
Attualità
Condividi su:

La Giunta regionale d'Abruzzo, su proposta dell'assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, ha preso atto della comunicazione trasmessa da Renexia con la quale la società per azioni, del gruppo industriale abruzzese Toto ha manifestato l'intenzione di localizzare un nuovo insediamento produttivo a Vasto.

La localizzazione prevista per il sito è nell'area di Punta Penna.

L'esecutivo ha valutato positivamente l'iniziativa proposta da Renexia S.p.A., riconoscendone il potenziale impatto economico, occupazionale e tecnologico per il sistema produttivo regionale, attraverso la creazione di una filiera industriale finalizzata alla realizzazione delle turbine flottanti destinate al parco eolico offshore al largo della costa di Trapani, con ricadute positive in termini di produzione industriale e innovazione.

Secondo quanto si è appreso, ci sarebbero circa 1500 assunzioni entro il 2027.

Fonte Ansa

Condividi su:

Seguici su Facebook