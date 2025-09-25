'Intrecci di memoria' di Goffredo Palmerini, presentazione a Vasto

Intrecci di memoria, l’ultimo libro di Goffredo Palmerini uscito lo scorso luglio per le Edizioni One Group, sarà presentato venerdì 26 settembre, ore 17:30, a Vasto, alla Pinacoteca di Palazzo d’Avalos.

L’evento, promosso dalla Società Vastese di Storia Patria “Luigi Marchesani” con il patrocinio del Comune, vedrà la partecipazione del sindaco di Vasto, Francesco Menna, che porterà il saluto della Municipalità, e dell’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta, con relatori Federico Gentilini, presidente del progetto culturale Educals, Gabriella Izzi Benedetti, presidente della Società Vastese di Storia Patria, e Giorgio Di Domenico, direttore di Vasto domani, che dialogherà con l’autore. Il libro presente nelle librerie, è disponibile su tutte le agenzie di vendita online e ordinabile anche presso l’editore One Group.

“Un libro che è molte cose: diario del presente, archivio di memoria, mappa di emozioni – scrive Francesca Pompa, presidente One Group, nel risvolto di copertina. – In queste pagine, Goffredo Palmerini intreccia cronache, testimonianze e ritratti con l’eleganza narrativa di chi conosce il valore della parola scritta e della storia vissuta. Dal cuore dell’Abruzzo ai teatri del mondo, la sua scrittura restituisce voce a luoghi, volti e memorie spesso dimenticati. Con sguardo lucido e affettuoso, l’autore attraversa un anno di eventi e incontri, rendendo omaggio a una coralità italiana che non ha confini. Ne emerge una costellazione umana e culturale in cui l’emigrazione non è solo un fatto storico, ma un filo vitale che unisce passato e futuro, radici e orizzonti, identità e trasformazione. Siamo orgogliosi di accompagnare ancora una volta il percorso di un autore che da sedici volumi si fa narratore appassionato della nostra italianità diffusa. Un testimone discreto, ma instancabile, che ci ricorda quanto sia necessario custodire e raccontare.”

Goffredo Palmerini, nato a L’Aquila nel 1948, è giornalista e scrittore. È stato dirigente delle Ferrovie dello Stato nel settore commerciale dell’esercizio. Per quasi trent’anni amministratore della Città capoluogo d’Abruzzo, fino al 2007, è stato più volte assessore e Vice Sindaco dell’Aquila. Scrive su giornali e riviste. È in redazione presso numerose testate giornalistiche in Italia e, come collaboratore e corrispondente, presso agenzie internazionali e la stampa italiana all’estero. Ha pubblicato i volumi Oltre confine (2007), Abruzzo Gran Riserva (2008), L’Aquila nel Mondo (2010), L’Altra Italia (2012), L’Italia dei sogni (2014), Le radici e le ali (2016), L’Italia nel cuore (2017), Grand Tour a volo d’Aquila (2018), Italia ante Covid (2020), Mario Daniele, il sogno americano (2021) – tradotto e pubblicato anche in USA -, Mosaico di Voci (2021), Il mondo che va (2022), Il mondo di Mario Fratti (2023), Mario Setta, testimonianze di libertà (2024), Ti racconto così (2024), Intrecci di memoria (2025). Numerosi i premi e riconoscimenti ricevuti per l’attività letteraria e giornalistica, sia in Italia che all’estero