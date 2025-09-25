NicolÃ² Cavuoti e il Cagliari, rinnovo del contratto fino al 2030

Eâ€™ ufficiale il rinnovo di NicolÃ² Cavuoti con il Cagliari.

Accordo fino al 2030 per il giovane giocatore vastese con il club di Serie A.

IL COMUNICATO DELLA SOCIETAâ€™ â€“ Il Cagliari Calcio Ã¨ lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore NicolÃ² Cavuoti che si lega ai colori rossoblÃ¹ sino al 30 giugno 2030.

Nato a Vasto, il giovane centrocampista abruzzese, classe 2003, ha iniziato a giocare con la squadra della sua cittÃ per poi approdare nel vivaio rossoblÃ¹ nella stagione 2019/20: in Primavera totalizza 82 gare, con 7 reti e 9 assist. Il 19 gennaio 2022 fa il suo esordio in prima squadra in Sassuolo-Cagliari di Coppa Italia. Nel giro delle nazionali giovanili azzurre, il 7 giugno 2022 debutta con lâ€™Italia U20 contro i pari etÃ della Polonia.

Nellâ€™estate 2023 il trasferimento in prestito allâ€™Olbia per continuare il suo percorso di crescita tra i professionisti: in Gallura 22 gare con 1 gol e 1 assist. Ha giocato la scorsa in stagione, sempre in C, tra le file della FeralpisalÃ²: ben 40 partite disputate, comprese i match di Playoff, 3 gol e 5 assist.

Rientrato alla base, in questo avvio di stagione Ã¨ stato subito protagonista in Coppa Italia: decisivo dal dischetto nella vittoria ai calci di rigore contro la Virtus Entella, ha segnato lo scorso martedÃ¬ la sua prima rete ufficiale in maglia rossoblÃ¹, quella del 4-1 a danni del Frosinone, titolare e in campo per tutta la gara. Non solo gol: tecnica, estro, corsa consentono a Cavuoti di ricoprire piÃ¹ ruoli del centrocampo, impiegato sia in mediana che sulla trequarti. QualitÃ e sostanza al servizio della squadra.

Un talento da coltivare, il futuro Ã¨ tuo: avanti cosÃ¬, Nico!â€œ

Foto: Cagliari Calcio