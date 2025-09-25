Trasformare una festa in caritÃ , quando la gioia si fa dono

VenerdÃ¬ 19 settembre in una sala da cerimonia allestita sotto le stelle nei pressi del luogo dove ogni giorno aprono gli uffici della TCM con tutte le risorse umane con le quali hanno condiviso un segno diventato realtÃ , Beniamino e Antonella hanno festeggiato i 25 anni dalla fondazione invitando parenti ed amici a brindare per questo traguardo cosÃ¬ importante.

Ma la straordinarietÃ dell'evento non Ã¨ stata data solo dalla bellezza degli allestimenti e dal significativo effetto della location, o dalla partecipazione di oltre 300 ospiti allietati da artisti importanti; la straordinarietÃ Ã¨ che i festeggiati hanno voluto vivere e condividere trasformando l'appuntamento in caritÃ e in un momento di gioia.

Agli invitati Antonella e Beniamino non hanno chiesto regali, ma hanno proposto una raccolta fondi per donare buoni spesa per alimenti e generi di prima necessitÃ alla Caritas.

A ritirare il buono il referente della Equipe Caritas della Diocesi di Chieti - Vasto che consegnerÃ i buoni appena pronti alla Caritas Gerico come richiesto dai festeggiati.

Speriamo che questo gesto di caritÃ sia contagioso.