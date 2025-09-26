Festività patronali di San Michele, primi appuntamenti a Vasto

Primi appuntamenti nell'ambito del programma per le festività patronali in onore di San Michele Arcangelo a Vasto.

Il programma civile si apre venerdì 26 settembre alle 18 in Piazza Pudente con il dj set & sax Massimiliano Padoan e con l’esibizione della Fanfara della Polizia di Stato in Piazza Rossetti alle 21:00.

Sabato 27 settembre la giornata sarà animata dalla Festa dei Bambini con Pompieropoli in Piazza Rossetti dalle 10:00 alle 21:00, dallo spettacolo teatrale e musicale “Ti Vuije Dice” con Lara Molino e le cantatrici al Teatro Rossetti alle 21:00, dallo spettacolo musicale “Party90 Show” di Roby Santini in Piazza Rossetti alle 21:30.

Domenica 28 settembre si rinnova l’appuntamento della Festa dei Bambini con Pompieropoli in Piazza Rossetti dalle 10:00 alle 19:00, seguono il concerto “L’Ultima Luna” – Tributo a Lucio Dalla in Piazza Rossetti alle 21:00 e musica live in Piazza Pudente dalle 23:00.

Lunedì 29 settembre esibizione itinerante per il centro storico della Banda San Martino dell'Incoronata dalle 16:30, il Premio San Michele alla Sala Pinacoteca di Palazzo d’Avalos alle 17:00, lo spettacolo Cantautorando “Viaggio nella Musica Italiana” in Piazza Pudente alle 18:30, il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza in Piazza del Popolo alle 21:00 e l’esibizione di Luca Dirisio (seguita da dj set) in Piazza Pudente dalle 23:30.

Per la giornata conclusiva di martedì 30 settembre è prevista, dalle 16:30, l’esibizione itinerante in centro della Banda San Martino Incoronata. Il calendario si chiude con il concerto dei Nomadi in Piazza Rossetti, alle 21:00, seguito dal tradizionale spettacolo pirotecnico sul golfo.

Il Baby Luna Park è collocato in Piazza Marconi, il Luna Park in Piazza Fiume a Vasto Marina e l’area food nel Piazzale Histonium. Ci sarà, inoltre, il mercatino nel centro storico.