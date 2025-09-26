Lara Molino al Teatro Rossetti di Vasto con “Ti vuije dice”

Sabato 27 settembre, alle ore 21, con ingresso libero, si terrà l’ultimo spettacolo della stagione estiva della cantautrice Lara Molino.

“Ti vuije dice”, questo il titolo scelto da Molino per il suo spettacolo teatrale-musicale, si terrà presso il Teatro “Rossetti” di Vasto.

Organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto, evento inserito nel cartellone delle manifestazioni previste per le feste patronali in onore di San Michele Arcangelo, “Ti vuije dice” è uno spettacolo affascinante, coinvolgente, a tratti commovente; pieno di energia grazie alle voci di Lara Molino e delle Cantatrici d’Abruzzo che si intrecceranno in più brani e ai tamburelli e le tammorre presenti in diverse canzoni.

Lo spettacolo che ha riscosso molto successo nelle varie tappe del suo tour estivo che ha toccato oltre l’Abruzzo anche Puglia e Sardegna, è stato scritto e pensato dalla cantautrice. Le canzoni in lingua italiana e dialetto abruzzese raccontano storie, luoghi e personaggi della terra d’Abruzzo.

Sul palco al fianco della cantautrice saliranno: Giuseppe Di Falco (fisarmonica), Paola Sollazzi (mandoloncello, tamburi a cornice e seconde voci), Maria Aurelia Del Casale (Cajon, tammorre, ukulele, seconde voci) e Giada Vasanella (attrice).



