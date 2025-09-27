'D'Amore e d'Abruzzo' su Food Network, al via il viaggio di Paride Vitale e Davide Nanni

Su Food Network tutto è pronto per un nuovo viaggio.

Niente passaporto, né oceani da attraversare o trekking nella giungla: sarà un viaggio affettuoso, ironico e coinvolgente alla scoperta dell’Abruzzo, in compagnia di chi questa terra la conosce, la vive e la ama. Arriva “D’Amore e d’Abruzzo”, con gli abruzzesi doc Paride Vitale e Chef Davide Nanni, in onda su Food Network dal 28 settembre ogni domenica alle 22:00.



In D’Amore e d’Abruzzo - tratto dall’omonimo libro di Paride Vitale - con il loro stile leggero e curioso, Paride, esperto di comunicazione, imprenditore, scrittore, e Davide, il più wild degli chef d’Abruzzo e guru della brace, attraverseranno la loro amata terra in lungo e in largo tra montagne, borghi, mare e colline, riscoprendo la bellezza dei paesaggi, la forza delle tradizioni, la ricchezza enogastronomica e la memoria viva dei luoghi. Con un unico obiettivo: farci innamorare della loro regione, una terra autentica, generosa e ancora in parte sconosciuta.



Si parte dal cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise per raggiungere poi la suggestiva Costa dei Trabocchi; si proseguirà verso Sulmona, gli eremi celestiniani e il Lago di Scanno, fino al Gran Sasso e alle colline del vino; il viaggio si concluderà infine a bordo della Transiberiana d’Italia, tra rifugi ad alta quota e le piste di Roccaraso. Ogni tappa è un racconto di emozioni, incontri e sapori, un’occasione per mostrare l’anima profonda di una terra straordinaria. Un viaggio personalissimo, semiserio e ad alto contenuto calorico nel luogo che Paride e Davide chiamano casa, l’Abruzzo!



“D’Amore e d'Abruzzo” è prodotto da Casta Diva, per Warner Bros. Discovery.

Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.