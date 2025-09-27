Partecipa a IlTrigno.net

Feste di San Michele a Vasto, la Fanfara della Polizia si esibisce in piazza Rossetti

redazione
Musica e spettacolo
In occasione della celebrazione delle feste di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato e di Vasto, la Fanfara della Polizia di Stato si Ã¨ esibita, nella serata di venerdÃ¬ 26 settembre, in piazza Rossetti, donando alla popolazione un originale momento di spettacolo nel segno della cultura musicale internazionale.

Gli appuntamenti in calendario per la giornata di sabato 27 settembre.

Ore 10-21 Festa dei Bambini con Pompieropoli in piazza Rossetti

Ore 21 al Teatro Rossetti â€˜Te vuije diceâ€™ con Lara Molino e le Cantantrici

Ore 21,30 in piazza Rossetti Party '90 Show con Roby Santini

Foto Questura Chieti

