Feste di San Michele a Vasto, la Fanfara della Polizia si esibisce in piazza Rossetti

In occasione della celebrazione delle feste di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato e di Vasto, la Fanfara della Polizia di Stato si Ã¨ esibita, nella serata di venerdÃ¬ 26 settembre, in piazza Rossetti, donando alla popolazione un originale momento di spettacolo nel segno della cultura musicale internazionale.
Gli appuntamenti in calendario per la giornata di sabato 27 settembre.
Ore 10-21 Festa dei Bambini con Pompieropoli in piazza Rossetti
Ore 21 al Teatro Rossetti â€˜Te vuije diceâ€™ con Lara Molino e le Cantantrici
Ore 21,30 in piazza Rossetti Party '90 Show con Roby Santini
Foto Questura Chieti