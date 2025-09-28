Buoni riscontri per la prima edizione di 'CamminiAmo con Avis' al centro di Vasto

Buoni i riscontri per la prima edizione di â€˜CamminiAMO con Avisâ€˜, iniziativa promossa sabato mattina a Vasto dalla locale sezione comunale Avis â€˜Michele Spadacciniâ€™ con il patrocinio del Comune di Vasto.

Oltre 150 i partecipanti alla camminata per le vie del centro della cittÃ , promossa allo scopo di sensibilizzare e diffondere la cultura della donazione del sangue. Una passeggiata allâ€™insegna della condivisione e della solidarietÃ , conclusa con un ristoro offerto a tutti i presenti.

Il presidente dellâ€™Avis Vasto Michele Massone, in apertura della manifestazione, ha sottolineato la vitale e preziosa importanza della donazione del sangue, un gesto di altruismo che dona speranza e positiva aspettativa di vita a chi riceve, salvando ogni anno migliaia di vite in silenzio e con umiltÃ .

Il consigliere del sodalizio Nando Miscione ha definito i donatori parte bella e generosa della societÃ , un arcobaleno monocromatico tinto di rosso come il sangue e la vita, segno del grande cuore permeato da solidarietÃ e amore verso il prossimo.

Don Luca Corazzari, parroco di San Giuseppe, ha impartito la benedizione ai presenti, ribadendo lâ€™essenzialitÃ dei valori della donazione e della solidarietÃ e il concreto e fondamentale sostegno che i donatori offrono a chi si trova in difficoltÃ , garantendo possibilitÃ e speranza di vita migliore.

Tra le autoritÃ e le figure rappresentative intervenute, il dott. Pasquale Colamartino, componente dellâ€™Avis Vasto, presidente onorario Avis Abruzzo e consigliere nazionale, il vice sindaco Licia Fioravante, lâ€™assessore alle Politiche sociali Anna Bosco e lâ€™assessore Gabriele Barisano che hanno ringraziato gli avisini vastesi per lâ€™instancabile opera di diffusione della cultura della donazione. Ospite dâ€™onore della manifestazione la campionessa di atletica leggera Miriam Di Iorio, madrina dellâ€™evento.

Un sentito ringraziamento Ã¨ stato rivolto alle forze dellâ€™ordine â€“ Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale â€“ per il supporto, e a Ciccio Stizza per il reportage fotografico della giornata.

La riuscita della giornata conferma il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini inducendo i promotori a mettere giÃ in cantiere una prossima seconda edizione di â€˜CamminiAmo con Avisâ€™.