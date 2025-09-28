'Intrecci di memoria', presentato a Palazzo d'Avalos il libro di Goffredo Palmerini

Nella Sala della Cornice di Palazzo d'Avalos presentazione del libro "Intrecci di memoria" - One Group Edizioni, di cui autore Goffredo Palmerini.

Tra i presenti Gabriella Izzi Benedetti, presidente della Società Vastese di Storia Patria, Federico Gentilini, presidente dell'associazione Educals, Giorgio Di Domenico, direttore del mensile Vasto Domani e l'assessore alla Cultura Nicola Della Gatta, che ha portato il saluto della Municipalità

‘Intrecci di memoria’ è l’ultimo libro di Goffredo Palmerini uscito lo scorso luglio.

“Un libro che è molte cose: diario del presente, archivio di memoria, mappa di emozioni – scrive Francesca Pompa, presidente One Group, nel risvolto di copertina. – In queste pagine, Goffredo Palmerini intreccia cronache, testimonianze e ritratti con l’eleganza narrativa di chi conosce il valore della parola scritta e della storia vissuta. Dal cuore dell’Abruzzo ai teatri del mondo, la sua scrittura restituisce voce a luoghi, volti e memorie spesso dimenticati. Con sguardo lucido e affettuoso, l’autore attraversa un anno di eventi e incontri, rendendo omaggio a una coralità italiana che non ha confini. Ne emerge una costellazione umana e culturale in cui l’emigrazione non è solo un fatto storico, ma un filo vitale che unisce passato e futuro, radici e orizzonti, identità e trasformazione. Siamo orgogliosi di accompagnare ancora una volta il percorso di un autore che da sedici volumi si fa narratore appassionato della nostra italianità diffusa. Un testimone discreto, ma instancabile, che ci ricorda quanto sia necessario custodire e raccontare.”

Goffredo Palmerini, nato a L’Aquila nel 1948, è giornalista e scrittore. È stato dirigente delle Ferrovie dello Stato nel settore commerciale dell’esercizio. Per quasi trent’anni amministratore della Città capoluogo d’Abruzzo, fino al 2007, è stato più volte assessore e Vice Sindaco dell’Aquila. Scrive su giornali e riviste. È in redazione presso numerose testate giornalistiche in Italia e, come collaboratore e corrispondente, presso agenzie internazionali e la stampa italiana all’estero. Ha pubblicato i volumi Oltre confine (2007), Abruzzo Gran Riserva (2008), L’Aquila nel Mondo (2010), L’Altra Italia (2012), L’Italia dei sogni (2014), Le radici e le ali (2016), L’Italia nel cuore (2017), Grand Tour a volo d’Aquila (2018), Italia ante Covid (2020), Mario Daniele, il sogno americano (2021) – tradotto e pubblicato anche in USA -, Mosaico di Voci (2021), Il mondo che va (2022), Il mondo di Mario Fratti (2023), Mario Setta, testimonianze di libertà (2024), Ti racconto così (2024), Intrecci di memoria (2025). Numerosi i premi e riconoscimenti ricevuti per l’attività letteraria e giornalistica, sia in Italia che all’estero