“Laudar vollio per Amore”, il nuovo progetto del Coro Polifonico Stella Maris

Un nuovo progetto dell'Associazione di Cultura Musicale “Coro Polifonico Stella Maris”!

Sabato 4 ottobre alle 21 nella Chiesa del Carmine a Vasto esecuzione di “Laudar vollio per Amore” con il Coro Polifonico Stella Maris diretto da Paola Stivaletta e l’Ensemble di musica medievale Stella Nova.

Un evento nuovo anche per Vasto sempre nel solco dello studio e della diffusione della Musica Antica che Paola Stivaletta e l’Associazione Stella Maris portano avanti con impegno da tanti anni.

A ottocento anni dal Cantico delle Creature, in omaggio a San Francesco, sarà eseguito un programma di musica medievale di Laudi devozionali, brani sacri con testo in volgare.

Brani che per semplicità e spiritualità sono profondamente vicini allo spirito francescano, che testimoniano l’unione tra arte, fede e lingua popolare e sono lo specchio di un’epoca in fermento culturale e religioso e ci ricordano la ricchezza e la varietà di una tradizione che continua a unire devozione, cultura e universalità. origini, Nella diffusione del messaggio francescano la musica ha svolto un ruolo fondamentale, fin dalle accompagnando la predicazione e la spiritualità dell’Ordine.

Il repertorio legato ai francescani attraversa tutta la storia musicale europea tra Medioevo e Rinascimento, dal canto gregoriano alla musica mensurale, dalle laudi monodiche in volgare alla polifonia rinascimentale. Le laudi in programma sono tratte dal Laudario di Cortona che è un codice musicale manoscritto italiano della seconda metà del XIII secolo contenente una collezione di laude; è conservato a Cortona nella Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca ed è la più antica collezione conosciuta di musica italiana in lingua volgare, nonché l'unica del XIII secolo.