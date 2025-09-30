Guida dell’Abruzzo Under 16 e referente tecnico regionale: nuovi ruoli per Michele Antonino

Nuovi ruoli per Michele Antonino, allenatore di calcio giovanile con le ultime e recenti esperienze alla Bacigalupo Vasto Marina e alla Virtus Vasto.

A lui l’incarico di selezionatore del gruppo Under 16 della rappresentativa abruzzese e di Referente Tecnico Regionale, punto di riferimento per tutta l’attività di scouting e collegamento con le Rappresentative Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti.

La comunicazione ufficiale della LND Abruzzo – La LND Abruzzo ha ufficializzato gli staff delle Rappresentative regionali di Club Abruzzo per la stagione sportiva 2025/2026.

Tra riconferme, qualche movimento e nuovi inserimenti, anche con ritorni alla guida di alcune Rappresentative, parte anche la stagione di Club Abruzzo in preparazione del Torneo delle Regioni che si terrà a marzo 2026 in Puglia.

Il coordinamento del Club resta affidato ad Alfredo Natali, confermato per la seconda stagione consecutiva nel ruolo di responsabile del progetto, che sarà sempre affiancato dal commissario tecnico Giuseppe Giovannelli e dal segretario Sergio Di Prinzio.

“Con i nuovi staff tecnici e dirigenziali – si legge in una nota del comitato regionale -, Club Abruzzo si prepara ad affrontare un percorso intenso di crescita e di impegni, con lo sguardo rivolto sempre al Torneo delle Regioni 2026, il momento più importante per le Rappresentative giovanili e per quella femminile – che da Under 23 diventa da questa stagione Under 21 per trasformarsi nel tempo anch’essa in una vera vetrina per le giovani calciatrici – della LND.

Alla guida dell’Under 19 torna Marcello Di Camillo, mentre l’Under 17 sarà affidata a Pasquale Villa, che negli anni precedenti ha guidato l’Under 15 e che continuerà dunque a seguire molti degli stessi ragazzi, mentre l’Under 15 quest’anno è assegnata a Carlo Michetti, che nelle scorse stagioni era alla guida dell’Under 16. Quest’ultima, rappresentativa di prospettiva, vedrà in panchina Vito Michele Antonino, a cui è affidato anche il compito di Referente Tecnico Regionale, punto di riferimento per tutta l’attività di scouting e collegamento con le Rappresentative Nazionali LND.

Infine, cambio anche alla guida della Rappresentativa femminile, che dall’attuale stagione sarà guidata dal selezionatore Giuseppe Giovannelli.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai tecnici di Club Abruzzo per la passione e la professionalità che mettono a disposizione dei nostri giovani – sottolinea il presidente LND Abruzzo Concezio Memmo -. Il loro è un impegno volontario, portato avanti con costanza e dedizione, senza altro interesse se non quello di accompagnare la crescita sportiva e personale dei ragazzi e delle ragazze. L’obiettivo del progetto non è soltanto individuare i giovani più promettenti e talentuosi, ma selezionare coloro che oggi sono davvero pronti/e a confrontarsi ad alti livelli sul piano tecnico e fisico, attraverso un’attenta attività di osservazione sul campo e sessioni di allenamento mirate. Accanto alle qualità sportive – prosegue – verranno considerati anche altri aspetti fondamentali: il comportamento dentro e fuori dal campo, il rispetto dell’avversario, delle regole e dei compagni.

Per far parte di Club Abruzzo non bastano il talento e le capacità agonistiche: è necessario incarnare i valori più autentici dello sport. Con questo spirito, auguro buon lavoro a tutti coloro che iniziano una nuova stagione: sono certo che sarà un percorso entusiasmante e ricco di soddisfazioni, capace di dare lustro al calcio giovanile abruzzese e di trasmettere un messaggio positivo a tutte le nostre comunità”.