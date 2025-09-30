San Salvo, polemica sul Piano regolatore: la nomina del commissario divide politica e opinione

Il polverone politico, nato dalla decisione della maggioranza presa nellâ€™ultimo Consiglio comunale di San Salvo di nominare un commissario ad acta per portare a termine lâ€™adozione e lâ€™approvazione del Piano regolatore generale, ha provocato reazioni immediate e contrastanti.

La maggioranza ha spiegato che la nomina era inevitabile: alcuni consiglieri di minoranza non hanno consegnato la documentazione patrimoniale richiesta dalla legge, necessaria a verificare eventuali conflitti di interesse durante il voto sul Piano regolatore. Nonostante i ripetuti solleciti degli uffici comunali, i documenti non sono stati presentati, rendendo impossibile procedere regolarmente con lâ€™approvazione dello strumento urbanistico.

Per garantire legalitÃ , trasparenza e continuitÃ , la maggioranza ha affidato la gestione a un commissario esterno, approvando la nomina allâ€™unanimitÃ dei presenti, dopo che lâ€™opposizione aveva abbandonato lâ€™aula.

La consigliera di minoranza Michela Torricella, esponente del Partito Democratico, respinge le accuse di ostruzionismo e sottolinea come la nomina del commissario esterno di fatto spodesti i consiglieri del loro diritto di partecipare attivamente e di votare su uno strumento cosÃ¬ importante per il futuro della cittÃ .

In conclusione, la vicenda mette in luce lo scontro tra maggioranza e minoranza: da un lato la necessitÃ di garantire il rispetto della legge e il completamento dellâ€™adozione e approvazione del Piano regolatore, dallâ€™altro la percezione di esclusione politica dei consiglieri di minoranza. Alla luce di quanto accaduto, sarebbe inoltre auspicabile conoscere i nomi dei consiglieri inadempienti, cosÃ¬ da avere un quadro completo della situazione e comprendere appieno le responsabilitÃ che hanno portato a questa decisione straordinaria.

Servizio di Ercole d'Ercole