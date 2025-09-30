Incidente sulla provinciale 199, via di Montenero: tanta paura, fortunatamente nessun ferito

Momenti di grande apprensione lungo la strada provinciale 199, via di Montenero, dove una Toyota Yaris e un trattore agricolo sono rimasti coinvolti in un incidente. Il tratto Ã¨ particolarmente insidioso, caratterizzato da scarsa illuminazione e dalla presenza di un incrocio nelle immediate vicinanze, circostanze che richiedono attenzione e prudenza da parte di chi percorre la strada.

Nonostante la violenza dellâ€™impatto, fortunatamente nessuno dei conducenti ha riportato ferite, circostanza che ha permesso di tirare un sospiro di sollievo dopo attimi di paura. I danni principali hanno interessato lâ€™autovettura, rimasta ferma sulla carreggiata in attesa di essere rimossa.

La prontezza dei Carabinieri delle stazioni di San Salvo, Cupello e Montenero di Bisaccia ha avuto un ruolo determinante. Giunti sul posto rapidamente, hanno subito messo in sicurezza lâ€™area, garantendo la protezione dei mezzi coinvolti e degli automobilisti in transito. Contemporaneamente hanno avviato i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dellâ€™incidente, dimostrando efficienza e coordinamento anche in condizioni di visibilitÃ ridotta.

Il recupero della Toyota Yaris Ã¨ stato affidato alla Pro Car di San Salvo, che ha provveduto alla rimozione del mezzo senza creare rallentamenti al traffico. Lâ€™episodio, pur senza conseguenze fisiche per i conducenti, sottolinea lâ€™importanza della prudenza in un tratto buio e prossimo a un incrocio, dove anche piccoli errori possono trasformarsi in situazioni rischiose.

Situazioni come quella verificatasi lungo via di Montenero ricordano quanto sia essenziale una guida attenta, il rispetto dei limiti di velocitÃ e lâ€™osservanza delle regole, soprattutto in zone extraurbane frequentate da mezzi agricoli e autovetture.

Servizio di Ercole d'Ercole