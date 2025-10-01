Nomadi in concerto, la storia della musica italiana a Vasto

Pienone in piazza Rossetti per il concerto dei Nomadi, band tra le più longeve della storia della musica italiana, appuntamento che ha chiuso gli spettacoli organizzati nell'ambito dei festeggiamenti patronali in onore di San Michele Arcangelo a Vasto.

Più di due ore di musica e parole, sulla linea di un'esperienza consolidata e apprezzata da un pubblico affezionato e consolidato.

Non sono mancati messaggi sulle emergenze internazionali in corso, con particolare riferimento alla situazione a Gaza.

Soddisfazione per gli ottimi riscontri della serata sono stati espressi dall'Amministrazione comunale vastese e dall'organizzazione locale del concerto della Muzak Eventi di Nando Miscione.

IL NUOVO ALBUM - Dopo dieci anni dall’ultimo album dal vivo, i Nomadi tornano con un nuovo, attesissimo live che sarà disponibile dal 19 settembre 2025 in doppio vinile, formato digitale e CD. L’album è disponibile in tutti i retailer fisici e digitali.

Questo lavoro rappresenta molto più di una semplice uscita discografica: è un ritorno alle origini, un tributo alla dimensione che da sempre rappresenta l’anima dei Nomadi – il live. La band, che ha fatto della musica dal vivo la sua essenza e il suo motore creativo, regala al pubblico un album carico di emozione, energia e verità.

È il primo live con Yuri Cilloni alla voce, che negli ultimi anni ha saputo raccogliere e rinnovare l’eredità storica del gruppo, e con la new entry Domenico Inguaggiato alla batteria, nuova forza ritmica che aggiunge freschezza e intensità al suono Nomadi.

“Questo live è un viaggio emotivo che ci riporta al nostro habitat naturale: il palco,” dichiarano i Nomadi.

“Siamo nati e cresciuti nei concerti, ed è lì che la nostra musica prende davvero vita. Farlo oggi, con una nuova energia e con un pubblico sempre al nostro fianco, è un dono.“

L’album è stato registrato durante il concerto al Teatro Dal Verme nel dicembre 2024, raccoglie nuove versioni dei grandi classici e arrangiamenti pronti ad emozionare.