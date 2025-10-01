'Impeccabili', progetto tra inclusione e valorizzazione dei talenti

Il Comune di San Salvo, insieme al Centro Socio Educativo Il Mosaico e al Consorzio Matrix, presenta la seconda edizione di “Impeccabili”, progetto dedicato all’inclusione e alla valorizzazione dei talenti.

L’iniziativa si terrà mercoledì 8 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 11:30, al Bar Casina delle Rose, in Via Roma 66 a San Salvo.

Protagonisti della giornata saranno baristi e camerieri d’eccezione, pronti ad accogliere il pubblico con professionalità, sorrisi e deliziose colazioni.

"Un appuntamento - si legge in una nota - che rappresenta un’occasione di incontro e condivisione, nel segno di inclusione, talento e comunità.