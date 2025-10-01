Travaglini: "Brutta pagina per la democrazia di San Salvo"

Una scelta grave , che toglie al Consiglio comunale la possibilitÃ di rappresentare i cittadini su un tema centrale, liquidando tutto con poche righe burocratiche e incomprensibili.

"In Consiglio comunale - scrive in una nota - abbiamo assistito a una brutta pagina per la democrazia di San Salvo . La maggioranza ha scelto di chiedere alla Regione la nomina di un commissario per lâ€™approvazione del Piano Regolatore Generale, il documento urbanistico piÃ¹ importante per il futuro della nostra CittÃ .

Per questo ho deciso che tramite accesso agli atti andrÃ² fino in fondo, analizzando, posizione per posizione, le dichiarazioni di tutti i consiglieri, di maggioranza e di minoranza.

Se qualcuno ha qualcosa da nascondere, lo si dica chiaramente. Ma se le dichiarazioni sono regolari, come riteniamo, non si puÃ² usarle come pretesto per commissariare il dibattito democratico e non assumersi le responsabilitÃ delle proprie scelte.

Ricordiamo che gli uffici comunali hanno tutti gli strumenti e il diritto di portare avanti lâ€™iter del Piano, nel rispetto delle norme e della trasparenza, anche accedendo ai pubblici registri senza attendere le autodichiarazioni dei Consiglieri.

Ma la veritÃ Ã¨ che probabilmente si Ã¨ scelta una scorciatoia: quella di sottrarre la decisione ai rappresentanti eletti dai cittadini e far approvare ad un tecnico venuto chissÃ da dove provvedimenti che andranno a vantaggio di pochi e soliti noti, senza assumersi nessuna responsabilitÃ politica nelle scelte che si faranno.

Noi non ci stiamo! Continueremo a difendere la funzione del Consiglio comunale, la voce dei cittadini e il diritto di essere rappresentati.