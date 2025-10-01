'Riflessi dell'anima' di Italo Radoccia, presentazione a Vasto

Venerdì 3 ottobre alle ore 17:30 si terrà, nella cornice della Pinacoteca di Palazzo d’Avalos a Vasto, la presentazione del volume di liriche “Riflessi dell'anima” del magistrato Italo Radoccia.

L'evento è promosso dalla Società Vastese di Storia Patria “Luigi Marchesani”, dal Comune di Vasto e dall’Irdi Destinazione Arte.

In apertura i saluti istituzionali del sindaco di Vasto Francesco Menna e dell'assessore alla Cultura Nicola Della Gatta. Seguiranno gli interventi di Massimo Pasqualone, docente universitario e critico letterario; Stanislao Liberatore, giornalista e scrittore; Americo Carissimo, docente e scrittore. Moderatrice Gabriella Izzi Benedetti, presidente Società Vastese di Storia Patria.

Le letture saranno a cura di Simona Cieri Scioti; gli intermezzi musicali a cura della pianista Mirella La Verghetta Roselli.

La silloge poetica di Italo Radoccia Riflessi dell’anima, appartiene, come altre sue pubblicazioni poetiche, a una dimensione legata a momenti del vissuto, riflessioni, affondi emotivi. L’autore in questo come in altri testi poetici è animato dall’amore per la natura, l’amore, l’amicizia, lo stupore di fronte alla bellezza della vita. Lo stile a volte assimilabile al dettato decadente, dannunziano, altre a più recenti formule essenziali è sempre coinvolgente, raffinato, linguisticamente legato a una cultura classica non esibita ma comunque diffusa nei ritmi e nel modulo stilistico. Un libro dal fascino discreto e trascinante.

Italo Radoccia, dopo la laurea in Giurisprudenza, in 26 anni in magistratura ha maturato molteplici esperienze sia nelle funzioni requirenti che giudicanti. E’ tornato attualmente in servizio presso il Tribunale di Vasto, sua città d’origine. E’ stato docente di materie giuridiche presso l’Università della Calabria di Cosenza e presso l’Università d’Annunzio di Chieti Pescara. Molto interessanti i suoi saggi giuridico filosofici tra cui Il valore dei fatti.