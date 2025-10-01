Comitato promotore per la realizzazione di un Monumento al Lavoro e alla Sicurezza sul Lavoro a San Salvo

Venerdì 3 ottobre, alle ore 11, nella Sala consiliare del Comune di San Salvo, sarà ufficialmente illustrato il progetto finalizzato alla realizzazione di un Monumento al Lavo ro e alla Sicurezza sul Lavoro , da collocarsi in un’area della zona industriale sansalvese.

"All’idea - si legge in una nota - nata da un gruppo di cittadini sensibili alle tematiche del lavoro e, particolarmente, della sicurezza sul lavoro, hanno aderito l’amministrazione comunale, alcune multinazionali, aziende e fabbriche del territorio, diverse organizzazioni sindacali e datoriali, oltre ad alcune associazioni culturali e organizzazioni sociali di San Salvo.

Dopo una serie di riunioni e approfondimenti tutti gli attori interessati hanno costituito un Comitato promotore denominato “Lavoro è Vita”.

Nell’incontro di venerdì prossimo, aperto alla stampa e a quanti volessero partecipare, sarà presentato il Comitato “Lavoro è Vita” che, di concerto con l’amministrazione comunale e con tutti gli altri attori coinvolti, renderà esplicito l’intero progetto, le sue finalità, il plastico del monumento e lo scultore che lo realizzerà, il sito dove sarà collocata l’opera, le modalità di adesione e partecipazione di quanti vorranno unirsi all’iniziativa, i costi ed i tempi di realizzazione della stessa.

Dopo questo primo momento pubblico ne seguiranno altri al fine di dettagliare al meglio il progetto e di allargarlo all’interesse diretto di altre istituzioni, altri operatori economici ed imprenditoriali, sindacali e datoriali, culturali e sociali, e a tutte le cittadine e tutti i cittadini che vogliono coinvolgersi ed impegnarsi personalmente.

Per intanto, ringraziamo tutti coloro che hanno mostrato e mostreranno attenzione nei riguardi di una iniziativa importante e significativa di così grande valore".