Picnic con i nonni, appuntamento al Parco Castello di Monteodorisio

Vi invitiamo a partecipare al ‘Picnic con i Nonni’, un pomeriggio di gioia e condivisione intergenerazionale!

L'invito arriva dal Comune di Monteodorisio per l'appuntamento in programma sabato 4 ottobre, dalle ore 15,30, al Parco Castello.



“Sarà un pomeriggio dedicato al sorriso, con animazione e laboratori creativi a cura dell'Associazione Ricoclaun. L'evento è in stile picnic conviviale: ognuno è invitato a portare la merenda che preferisce per la propria famiglia.

Vi aspettiamo per festeggiare insieme i nonni e i loro nipoti!”