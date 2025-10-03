QualitÃ  dellâ€™aria, dopo un anno di monitoraggio

Â«Dopo un anno di monitoraggio continuo e analisi dei dati raccolti in collaborazione con Wiseair, possiamo affermare con soddisfazione che la qualitÃ dellâ€™aria che respiriamo a Vasto Ã¨ buona. Nel periodo compreso tra luglio 2024 e luglio 2025, i livelli di inquinanti rilevati sono rimasti ampiamente al di sotto delle soglie stabilite dallâ€™Agenzia Ambientale Europea: a fronte di un limite massimo annuale di 35 sforamenti per il PM10, nel nostro territorio ne sono stati registrati solo 8, mentre per il PM2.5 i superamenti sono stati 19. Dati che confermano un quadro complessivamente positivo, anche nei mesi tradizionalmente piÃ¹ criticiÂ», lo affermano il sindaco Francesco Menna e lâ€™assessore allâ€™Ambiente Gabriele Barisano.



Attualmente, i rilevatori sono posizionati in cinque punti strategici della cittÃ : zona industriale, Via Incoronata, Pagliarelli, Piazza Verdi e Via Ciccarone.



Â«Alla luce di questi risultati incoraggianti, stiamo valutando la possibilitÃ di spostare i rilevatori in altre aree del territorio comunale, cosÃ¬ da ampliare la mappatura e avere un quadro ancora piÃ¹ preciso e dettagliato. Ricordiamo a tutti che Ã¨ disponibile lâ€™applicazione IDO, uno strumento semplice e immediato per segnalare problematiche legate allâ€™inquinamento nella nostra cittÃ . Scaricare lâ€™app Ã¨ gratuito e permette di contribuire attivamente alla tutela dellâ€™ambiente e al miglioramento della qualitÃ della vita urbanaÂ».



