Carta della Cultura, 100 euro per l’acquisto di libri

È partita il 1° ottobre 2025 l’iniziativa del Ministero della Cultura che mette a disposizione un contributo di 100 euro per l’acquisto di libri. Le richieste per la cosiddetta “Carta della Cultura” potranno essere inoltrate esclusivamente tramite l’app IO fino alle ore 12:00 del 31 ottobre. Il contributo è destinato ai nuclei familiari, sia italiani che stranieri residenti in Italia, che abbiano un ISEE non superiore a 15.000 euro. Informazioni al link: https://ioapp.it/carta-della-cultura .

«La lettura rappresenta – per il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta - un patrimonio insostituibile: arricchisce lo spirito, amplia le conoscenze, stimola la creatività e rafforza il pensiero critico. In un tempo in cui la rapidità delle informazioni circolanti su internet rischia talvolta di offuscare la riflessione, leggere ci permette di ritrovare profondità. Invitiamo pertanto chi rispetta i requisiti richiesti a cogliere questa preziosa opportunità».