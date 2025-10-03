Il 5 ottobre a Vasto la tappa conclusiva del Festival Corale Internazionale dâ€™Abruzzo

Appuntamento alle ore 19:00 nella chiesa di Santa Maria Maggiore



Torna il Festival Corale Internazionale d'Abruzzo, a cura della Choral Events (Francia) con la collaborazione del Coro Polifonico Histonium "Bernardino Lupacchino dal Vasto". Questa edizione vedrÃ la partecipazione del Achoired Sound - Australia; il Kivi Choir - Lituania, il Pro Musica Gheorghe Dimancea - Romania e le Voci del Frignano - Italia. Il concerto conclusivo del festival si svolgerÃ domenica 5 ottobre alle ore 19:00 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto, per l'occasione ci sarÃ una raccolta fondi per le Missioni.



Â«Un appuntamento che arricchisce la vita culturale della nostra cittÃ e â€“ per il sindaco Francesco Menna e lâ€™assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta - rafforza il dialogo tra popoli attraverso la musica. La presenza di cori provenienti da Paesi differenti Ã¨ testimonianza del valore universale dellâ€™arte corale come linguaggio di fraternitÃ e condivisione. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare al concerto conclusivo del 5 ottobre, che sarÃ anche occasione di solidarietÃ Â».