Disturbi dellâ€™apprendimento, lâ€™importanza di riconoscerli subito: lâ€™impegno della Asl Lanciano Vasto Chieti

In occasione della Settimana nazionale della dislessia, in programma da lunedÃ¬ 6 a domenica 12 ottobre, la Asl Lanciano Vasto Chieti, attraverso la sua UnitÃ operativa di Neuropsichiatria infantile e dellâ€™adolescenza , sottolinea lâ€™importanza di riconoscere precocemente i segnali dei Disturbi specifici dellâ€™apprendimento (Dsa) per garantire a bambini e ragazzi il miglior percorso scolastico e di vita possibile.

I Dsa - che includono dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia - non sono malattie, ma disturbi delle abilitÃ scolastiche che interessano specifiche capacitÃ di lettura, scrittura e calcolo in presenza di unâ€™intelligenza perfettamente nella norma. In Italia, si stima che riguardino tra il 3 e il 4 % della popolazione scolastica tra il secondo ciclo della scuola primaria e la terza classe della secondaria di primo grado. Individuare in tempo gli indicatori di rischio Ã¨ il primo passo fondamentale per attivare percorsi personalizzati ed efficaci.

Â«Il nostro obiettivo Ã¨ duplice - spiega Riccardo Alessandrelli, responsabile dellâ€™unitÃ operativa di Neuropsichiatria infantile e dellâ€™adolescenza di Atessa - da un lato, supportare le famiglie e la scuola nel riconoscere i primissimi campanelli dâ€™allarme, che possono manifestarsi giÃ prima dellâ€™inizio della scuola primaria con difficoltÃ nel linguaggio, nella memorizzazione di filastrocche o nella coordinazione motoria. Dallâ€™altro, fornire una presa in carico completa e multidisciplinare che, attraverso una diagnosi accurata, permetta di definire un progetto su misura per ogni studente, come previsto dalla legge 170 del 2010Â».

Il percorso allâ€™interno della Asl inizia con la segnalazione al servizio di Neuropsichiatria infantile, a cui segue una fase di valutazione diagnostica svolta da unâ€™Ã©quipe di professionisti specializzati (neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista, terapista della neuro e psicomotricitÃ dellâ€™etÃ evolutiva). Una volta completata la diagnosi, gli operatori sanitari, avvalendosi delle UnitÃ multidisciplinari per lâ€™integrazione scolastica coordinate a livello aziendale da Tancredi Di Iullo, collaborano attivamente con la famiglia e con gli istituti scolastici per definire il progetto individualizzato e promuovere il benessere e lâ€™adattamento sociale di ogni alunna e alunno.

In questâ€™ottica, lâ€™azienda sanitaria ha anche avviato, a partire dallâ€™anno scolastico 2024/2025, un corso di formazione specifico sui Dsa rivolto al personale docente delle scuole della provincia di Chieti, con lo scopo di fornire agli insegnanti strumenti concreti per rilevare gli indicatori di rischio e valorizzare le competenze di ogni studente in classe.

Per aiutare genitori e insegnanti, lâ€™unitÃ operativa ha realizzato anche unâ€™ infografica riassuntiva sui principali segnali predittivi e sulle strategie di intervento.



