Murales a Punta Penna per ricordare Jois Pedone e Martina Mancini

Due giovani vite spezzate nel fiore degli anni, due notti segnate dal dolore per le famiglie e le persone care.

Il 2 marzo dell’anno scorso, in un terribile incidente sulla Statale 16 all’altezza di Vasto Marina, tra le tre vittime ci fu Martina Mancini.

La notte tra il 19 e il 20 agosto di due anni fa Jois Pedone scomparve e fu ritrovato due giorni dopo senza vita sulla spiaggia di Punta Penna.

Sarà, proprio, la spiaggia di Punta Penna ad ospitare un ricordo delle due giovani vite. La famiglia Mancini e la famiglia Pedone, quest’ultima insieme all’associazione Penelope, hanno espresso la volontà di ricordare i loro cari con la realizzazione di murales.

Le due volontà sono state espresse all’Amministrazione comunale. E per i tempi delle amministrazioni pubbliche sono diventate pubbliche nello stesso momento. All’albo pretorio del Comune di Vasto, nella giornata di ieri, sono state pubblicate le delibere della Giunta Menna di concessione del patrocinio e di sostegno ad entrambe le istanze.

Atti alla memoria, riportano i due distinti documenti, e messaggi di sensibilizzazione civica.

Forniranno supporto tecnico e amministrativo, riportano le due distinte delibere, gli uffici comunali competenti e per gli adempimenti “connessi” sono demandati al Settore Patrimonio e al Settore Servizi Sociali. Settore che fa riferimento all’assessorato alle politiche sociali, a cui è delegata l’assessora Bosco, a testimonianza dell’alto valore alla memoria, e alla sensibilizzazione civica con particolare riferimento alle giovani generazioni.