Rimborso rette centri estivi, pubblicato lâ€™avviso Le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2025

Il Comune di Vasto, attraverso il Settore II â€“ Servizi Sociali, informa che Ã¨ stato pubblicato lâ€™avviso per il rimborso delle rette dei centri estivi frequentati dai minori residenti nel territorio comunale durante il periodo giugno â€“ settembre 2025. Lâ€™iniziativa, approvata con delibera di Giunta n. 312 del 17 settembre 2025, mira a sostenere le famiglie nelle spese sostenute per la partecipazione dei figli ad attivitÃ educative e ricreative nel periodo estivo, favorendo cosÃ¬ la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Le domande di rimborso potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2025 e dovranno essere corredate dalle ricevute fiscali di pagamento e dalla documentazione richiesta nellâ€™avviso, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Vasto nella sezione Servizi Sociali > Elenco servizi offerti. Il beneficio Ã¨ destinato alle famiglie con ISEE non superiore a 28.000 euro in corso di validitÃ . In caso di fondi insufficienti, il rimborso verrÃ erogato in quota percentuale a tutti i richiedenti aventi diritto. Link allâ€™avviso: https://www.comune.vasto.ch.it/it/documenti_pubblici/avviso-rimborso-centri-estivi-anno-2025 .

Â«Anche questâ€™anno â€“ dichiarano il sindaco Francesco Menna e lâ€™assessore alle Politiche sociali Anna Bosco â€“ il Comune rinnova il proprio impegno concreto nel sostenere le famiglie e nel promuovere attivitÃ educative e inclusive per bambini e ragazzi durante il periodo estivo. Per ulteriori informazioni Ã¨ possibile contattare lâ€™Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vasto o scrivere allâ€™indirizzo comune.vasto@legalmail.it Â».