'Officinema' al 'Mattei' di Vasto, il cortometraggio 'Cena per due' realizzato dagli studenti sul tema della violenza di genere

GiovedÃ¬ 9 ottobre, presso lâ€™Aula 3.0 dell'Istituto â€˜Matteiâ€™ del Polo Tecnico-Scientifico â€˜Palizzi - Matteiâ€™ di Vasto, si terrÃ un evento speciale dedicato al progetto Officinema: la presentazione e proiezione del cortometraggio "Cena per due", realizzato dagli studenti e incentrato sul tema della violenza di genere. Lâ€™iniziativa coinvolgerÃ diverse classi, offrendo unâ€™occasione di riflessione attiva e partecipata su un tema di grande rilevanza sociale.

La giornata prevede interventi istituzionali del dirigente scolastico Gaetano Luigi Fuiano, dellâ€™assessore alla Cultura Nicola Della Gatta e la presentazione del progetto curato dal prof. Mirko Menna in collaborazione con il regista Simone Dâ€™Angelo. SarÃ dedicato un momento di approfondimento sul tema da parte della psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Elena Dâ€™Isernia.

Gli studenti partecipanti al progetto Officinema dellâ€™anno scorso hanno ricoperto ruoli fondamentali in ogni fase della realizzazione del cortometraggio: dalla scrittura della sceneggiatura alla regia, dalla gestione dei costumi alle attivitÃ tecniche come luci e suoni, contribuendo anche allâ€™organizzazione delle riprese e alla promozione finale dellâ€™opera.

"Questa iniziativa - ha dichiarato il dirigente Fuiano - dimostra la forza educativa del linguaggio cinematografico, capace di coinvolgere i nostri ragazzi e renderli protagonisti attivi nella sensibilizzazione contro la violenza di genere. Il progetto Ã¨ un esempio virtuoso di scuola che promuove valori e cittadinanza attraverso esperienze concrete e creative."

"Siamo orgogliosi â€“ ha dichiarato il prof. Mirko Menna - del percorso svolto dagli studenti: dal laboratorio alla scrittura scenica, fino alle riprese e alla presentazione del cortometraggio. â€˜Cena per dueâ€™ rappresenta la voce dei ragazzi, il loro desiderio di essere parte di un cambiamento in una societÃ che pone problematiche complesse da affrontare ogni giorno."