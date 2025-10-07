Auto in fiamme sull'A14

Tragedia sfiorata questa sera sull'autostrada A14 all'altezza di Casalbordino. Poco prima delle ore 20 un'auto Ã¨ andata a fuoco durante il viaggio.

Il veicolo stava procedendo in direzione Pescara quando il guidatore ha visto fumo uscire dal motore. L'automobilista Ã¨ riuscito, fortunatamente, a fermarsi accostando sulla corsia di emergenza e uscire dall'abitacolo. Pochi secondi e le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo distruggendolo. Messosi in salvo l'automobilista ha chiamato i soccorsi.

L'incendio Ã¨ stato domato dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo di Vasto, giunti sul posto insieme ad una pattuglia della Polzia Stradale della Sottosezione di Vasto Sud e a personale di Autostrade per l'Italia.