AVVISO URGENTE – DIVIETO UTILIZZO ACQUA A SAN SALVO MARINA

Si informa la cittadinanza che, con Ordinanza n. 16 del 07/10/2025, è stato disposto il divieto immediato di utilizzo dell’acqua per consumo umano, come acqua potabile e per scopi alimentari, nelle seguenti zone:
Zona Industriale di San Salvo
Zona San Salvo Marina
L’ordinanza è stata emanata in via contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000.
Si raccomanda di non utilizzare l’acqua per bere, cucinare o lavare alimenti fino a nuova comunicazione.
Ulteriori aggiornamenti saranno forniti appena disponibili.
ESTRATTO ORDINANZA N. 16 DEL 07/10/2025
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 267/2000 PER DIVIETO UTILIZZO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO COME ACQUA POTABILE E PER SCOPI ALIMENTARI
ZONA INDUSTRIALE DI SAN SALVO E ZONA SAN SALVO MARINA
ORDINA
il divieto di utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano come acqua potabile e per scopi alimentari, a scopo precauzionale, per la zona di San Salvo marina e zona industriale di San Salvo, a tutela della salute pubblica;
DISPONE
che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ente e sino a nuova comunicazione da parte della A.S.L Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento di Prevenzione, fatto salvo il potere di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l’insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione del presente provvedimento.
