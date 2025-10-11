Domenica 12 ottobre a Vasto appuntamento con 'Ambulanti in Città'

Inizialmente in programma il 28 settembre, ma rinviata per il meteo avverso, si terrà domenica 12 ottobre “Ambulanti in Città”, tradizionale manifestazione fieristica organizzata da Confcommercio Chieti tra Via Giulio Cesare e strade limitrofe.

"Considerato il più grande evento del suo genere in Abruzzo - si legge in una nota degli organizzatori -, la fiera richiamerà nel cuore della città decine di espositori e venditori ambulanti, pronti ad offrire ai visitatori una vasta gamma di prodotti: dall’abbigliamento agli articoli per la casa, dai prodotti tipici alle curiosità artigianali.

L’evento si snoderà lungo via Giulio Cesare e le strade limitrofe, trasformandole per un’intera giornata in un grande mercato a cielo aperto. Un’occasione imperdibile per cittadini e turisti per passeggiare, fare acquisti e vivere la città in un’atmosfera di festa, riscoprendo una delle tradizioni più sentite del territorio vastese".