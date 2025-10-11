Il Sindaco di Montenero: “Autovelox e sicurezza prima dei grandi progetti”

La Trignina resta una delle arterie più pericolose e trafficate dell’area adriatico–tirrenica. Nel corso dell’incontro ospitato presso il ristorante “Il Girasole”, il Sindaco di Montenero di Bisaccia - Simona Contucci - ha richiamato l’attenzione sulla necessità di coniugare sicurezza e sviluppo infrastrutturale.

Ha ricordato come ogni anno la statale 650 registri numerosi incidenti, anche con esiti tragici, e come i tempi lunghi della burocrazia rendano indispensabile agire subito con soluzioni pratiche.

Il primo cittadino ha espresso soddisfazione per l’interesse dimostrato da istituzioni e amministratori, ma ha invitato a non limitarsi agli annunci. In attesa dei grandi progetti, servono misure di sicurezza immediate, come la manutenzione della segnaletica, l’installazione di nuovi guardrail e soprattutto l’uso degli autovelox non come strumenti sanzionatori, ma come deterrenti per salvare vite umane.

Ha poi ribadito che ogni intervento, anche minimo, può fare la differenza, perché dietro ogni ritardo ci sono persone, famiglie e comunità colpite da tragedie che si ripetono troppo spesso.

Un appello chiaro e condiviso da molti presenti, affinché la Trignina torni ad essere una strada sicura, e non una minaccia quotidiana.

Servizio di Ercole d'Ercole