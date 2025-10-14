'Giornate FAI d'Autunno' a Vasto: "Partecipazione straordinaria"

La 14^ edizione delle Giornate FAI d’Autunno sì è appena conclusa con la straordinaria partecipazione di circa 415000 visitatori in tutta Italia.

Quest'anno, in occasione del 50° anniversario del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano, la nostra delegazione ha scelto come protagonista dell'edizione speciale delle #Giornatefai d’Autunno la Città di Vasto, presentando al pubblico ben sei percorsi culturali, tutti nel centro storico.

Migliaia di persone, incuriosite dalla varietà dei percorsi proposti e provenienti da tutte le province d’Abruzzo e dalle regioni limitrofe, hanno raggiunto Vasto per trascorrere, insieme a noi, due Giornate meravigliose, ricche di emozioni, scoperte e condivisione.

Le aperture straordinarie, le visite accompagnate, i sorrisi dei volontari e la curiosità dei visitatori ci hanno ricordato quanto il patrimonio culturale e paesaggistico possa ancora stupire, unire e generare bellezza.

L’evento è stato arricchito dalla partecipazione degli studenti delle scuole secondarie di Vasto, nel ruolo di Apprendisti Ciceroni, che con il loro entusiasmo coinvolgente e l’impegno profuso hanno saputo catturare l’interesse dei presenti, ricevendo tantissimi apprezzamenti.

Un evento di questa portata non sarebbe stato possibile senza il contributo di tante realtà e persone che desideriamo ringraziare:

il Sindaco di Vasto Francesco Menna, l’Assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta e tutta l’Amministrazione comunale; Don Luca Corazzari e Don Nicola Fioriti; i proprietari dei beni privati aperti al pubblico: Antonio Menna e Carmencita Onorato, Armando Centorami, Roberto Flocco, Stefano Raimondi, Antonio Stivaletta, Nicola D'Adamo (1948), Nicola D'Adamo (1972), Annamaria D'Adamo, Teresa D'Adamo, Francesco Colantonio, Maria Teresa Colucci; Apprendisti Ciceroni del Polo Liceale "Pantini Pudente" con il D.S. Anna Orsatti e gli insegnanti Annalisa Iannone, Grazia D'Auria, Christian De Letteriis; Apprendisti Ciceroni dell'I.I.S. “Mattei-Palizzi" - sezione turistica con il D.S. Gaetano Fuiano e le insegnanti Gianna Bucco, Sara Pizzi, Rosaria Menna; Apprendisti Ciceroni del Polo Liceale "R. Mattioli" con il D.S. Maria Grazia Angelini, l’insegnante Samantha Prencipe e tutti i docenti della sezione musicale; Scuola Civica Musicale “Ritucci Chinni” con il Direttore Raffaele Bellafronte; Francescopaolo D’Adamo, Nicola D’Adamo; Antonia Forte, M. Antonietta Labrozzi, Barbara Palmisciano, Paola Valentini; Antonio D’Annunzio, Simona Stivaletta, Vanni Macchiagodena; Mercurio Saraceni; Enzo Mucci con Croce Rossa Italiana - Comitato di Vasto; Giuseppe Galante con Associazione Nazionale Carabinieri-Sezione di Vasto; Eustachio Frangione con Protezione Civile Vasto.

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari della Delegazione FAI di Vasto che con passione, dedizione e grande generosità si sono adoperati al massimo, senza risparmiarsi, per rendere queste Giornate indimenticabili.