Manifestazione per la Pace, la partecipazione dei bimbi dell'Infanzia Ripalta e Sant'Antonio

Nella mattinata del 10 ottobre sÃ¬ Ã¨ svolta la consueta Marcia per la Pace organizzata dall'Amministrazione comunale di San Salvo.

"Diverse scuole - scrive in una nota Vincenzo Parente, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Gianni Rodari - hanno partecipato attivamente all'evento, ma anche i bambini dell'Infanzia di Ripalta e della Sezione B dell'Infanzia di Sant'Antonio, pur non essendo presenti fisicamente all'iniziativa, sono riusciti a realizzare con il cuore dei cartelloni molto significativi.

Ãˆ molto importante, fin dalla piÃ¹ tenera etÃ  - conclude Parente - affrontare il discorso sulla pace e fare interiorizzare il senso di solidarietÃ , uguaglianza e inclusione".

