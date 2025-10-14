'Giornata del Tumore al Seno Metastatico', Municipio di San Salvo colorato di rosa: "Occasione per far luce"

Il 13 ottobre Ã¨ la Giornata del Tumore al Seno Metastatico. Una giornata nata per dare spazio e visibilitÃ a una condizione di cui si parla ancora troppo poco.



Le illuminazioni in rosa sono ormai ovunque, e spesso ci si chiede quale sia il loro reale valore. Se servono solo a fare scena, non servono a niente. Ma se servono a far luce su ciÃ² che viene ignorato, allora diventano un gesto di attivismo civico.



In Italia si stima che oltre 45.000 donne convivano con un tumore al seno metastatico. Significa che il tumore Ã¨ arrivato in altri organi (ossa, fegato, polmoni, cervello).



Non Ã¨ piÃ¹ guaribile, ma puÃ² essere trattato per anni come una malattia cronica. Eppureâ€¦ di loro si parla pochissimo.



Per questo abbiamo illuminato il Comune di San Salvo, per amplificare le richieste espresse nel Manifesto di Europa Donna Italia:



Percorsi dedicati nelle Breast Unit

Accesso rapido a farmaci e studi clinici

Supporto psico-fisico reale, non opzionale

InvaliditÃ civile equa e veloce

QualitÃ di vita al centro, non solo sopravvivenza



Illuminare non risolve.

Illuminare fa vedere.

E quando le cose si vedono, si possono conoscere.



Associazione Lory a colori ONLUS