'Giornata del Tumore al Seno Metastatico', Municipio di San Salvo colorato di rosa: "Occasione per far luce"

Il 13 ottobre Ã¨ la Giornata del Tumore al Seno Metastatico. Una giornata nata per dare spazio e visibilitÃ  a una condizione di cui si parla ancora troppo poco.

Le illuminazioni in rosa sono ormai ovunque, e spesso ci si chiede quale sia il loro reale valore. Se servono solo a fare scena, non servono a niente. Ma se servono a far luce su ciÃ² che viene ignorato, allora diventano un gesto di attivismo civico.

In Italia si stima che oltre 45.000 donne convivano con un tumore al seno metastatico. Significa che il tumore Ã¨ arrivato in altri organi (ossa, fegato, polmoni, cervello).

Non Ã¨ piÃ¹ guaribile, ma puÃ² essere trattato per anni come una malattia cronica. Eppureâ€¦ di loro si parla pochissimo.

Per questo abbiamo illuminato il Comune di San Salvo, per amplificare le richieste espresse nel Manifesto di Europa Donna Italia:

Percorsi dedicati nelle Breast Unit

Accesso rapido a farmaci e studi clinici

 Supporto psico-fisico reale, non opzionale

InvaliditÃ  civile equa e veloce

QualitÃ  di vita al centro, non solo sopravvivenza

Illuminare non risolve.
Illuminare fa vedere.
E quando le cose si vedono, si possono conoscere.

Associazione Lory a colori ONLUS

