Riparte la Scuola dei Piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino

Terzo anno di attivitÃ per la Scuola dei Piccoli Comuni â€“ formazione e pratiche per le aree interne (S.Pic.Co), il progetto nato nel 2023 a Castiglione Messer Marino e che ha riscosso una notevole attenzione a livello regionale e nazionale.

Il programma delle lezioni e dei laboratori per il 2025/2026 sarÃ presentato mercoledÃ¬ 15 ottobre alle ore 17 nel Palazzo comunale con gli interventi del Sindaco Silvana Di Palma, del prof. Rossano Pazzagli, direttore della Scuola, di Fabrizio Di Marco, direttore della BCC Abruzzi e Molise che sostiene lâ€™iniziativa, e di Mariano Nozzi direttore regionale della CIA. In questa edizione saranno affrontati i seguenti argomenti sempre in rapporto al ruolo che possono giocare i Comuni ai fini della rigenerazione territoriale: agricoltura, volontariato, energia, beni culturali, sovracomunalitaÌ€, mobilitaÌ€.

Lâ€™attivitÃ della Scuola consiste in incontri mensili che si svolgeranno a Castiglione Messer Marino da novembre a maggio ed eÌ€ rivolta prevalentemente ad amministratori locali e operatori del territorio facenti capo al mondo associativo, delle professioni e della cultura dei piccoli Comuni. Lâ€™obiettivo eÌ€ quello di promuovere uno scambio di esperienze e fornire una cassetta degli attrezzi per alimentare, avviare o implementare processi di rigenerazione sociale ed economica.

La Scuola dei Piccoli Comuni vede come partner principali ANCI, UNCEM, UNPLI, Slow Food, CIA- Agricoltori Italiani, Confcooperative, AVIS e CAI, nonchÃ© l'Istituto Comprensivo di Castiglione. Per rendere piÃ¹ stabile tale esperienza si eÌ€ costituita questâ€™anno lâ€™Associazione Scuola dei Piccoli Comuni - SPICCO, presieduta da Nicholas Tomeo, originario di Castiglione Messer Marino e ricercatore allâ€™UniversitÃ del Molise.

Â«Grazie a SPICCO â€“ afferma il direttore della Scuola prof. Pazzagli â€“ Castiglione Messer Marino eÌ€ diventato un punto di riferimento per i processi di rigenerazione territoriale, finalizzati al mantenimento e sviluppo dei servizi essenziali e di contrasto allo spopolamento delle aree interne italiane, in particolare di quelle appenninicheÂ».

