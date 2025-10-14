San Salvo: la Fontana della villa comunale Remo Gaspari tra vetri rotti e usura

La fontana della villa comunale “Remo Gaspari” di San Salvo mostra vetri rotti e parti danneggiate, mentre la pavimentazione in legno circostante presenta rotture che hanno reso necessario l’interdizione del passaggio interno alla fontana.

L’area, cuore del parco e punto di ritrovo per famiglie, bambini e anziani, risulta meno agevole da percorrere. La vasca appare sporca, con residui che ne alterano l’aspetto, evidenziando l’impatto combinato di usura naturale e comportamenti poco attenti.

Anche la pavimentazione esterna mostra segni di danneggiamento, con tavole sollevate e piccoli dislivelli che richiedono attenzione, soprattutto per pedoni con difficoltà motorie o passeggini.

Nonostante la manutenzione programmata dall’amministrazione comunale, episodi di inciviltà, come abbandono di rifiuti o uso improprio degli spazi, rendono più difficili e costosi gli interventi di cura, limitando la fruibilità e la sicurezza della villa.

Servizio di Ercole d'Ercole