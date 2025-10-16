'Osteoporosi tra rischio fratture e sana alimentazione', incontro a Vasto della FEDIOS Abruzzo

Ottobre Ã¨ considerato un mese dedicato alla prevenzione di diverse patologie e tante sono le iniziative intraprese a beneficio della nostra salute, e a questo riguardo anche la FEDIOS (Federazione Italiana Osteoporosi) ha organizzato nelle 170 sedi in tutta Italia una campagna di prevenzione capillare nella giornata di lunedÃ¬ 20 ottobre , giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale dellâ€™Osteoporosi .

FEDIOS Abruzzo - sede di Vasto - come negli anni scorsi non poteva mancare a questo appuntamento e infatti per lâ€™occasione ha organizzato un interessante incontro che si svolgerÃ nella Sala Aldo Moro degli ex Palazzi Scolastici in Piazza Rossetti a Vasto alle ore 16 di lunedÃ¬ 20 ottobre dal titolo â€œOsteoporosi tra rischio fratture e sana alimentazione".

Dopo i saluti istituzionali , seguiranno le relazioni della dott.ssa Barbara Di Nenno ,endocrinologa, dellâ€™Ospedale â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ di Vasto (nonchÃ© referente scientifica

dellâ€™associazione) e della biologa nutrizionista dott.ssa Angela Moscufo, con la moderazione del dott. Lucio Del Forno.

Nota importante : al termine dellâ€™incontro, che Ã¨ libero e aperto a tutta la cittadinanza, verranno distribuite brochure sugli argomenti trattati.