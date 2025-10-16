Il 16 ottobre di ogni anno si celebra la giornata mondiale dell’alimentazione, in ricordo della data di fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) istituita il 16 ottobre 1945 a Quebec in Canada.

Dal 1981 in occasione di questa giornata vengono adottate tematiche diverse intorno all’agricoltura, mentre negli ultimi tempi si affronta il tema della sostenibilità agricola. Quest’anno in occasione dell’ottantesimo anniversario il tema sarà “mano nella mano per un’alimentazione e un futuro migliori” con l’obbiettivo che a tutti sia garantito un cibo sano, nutriente e sostenibile.

Questa giornata è nata soprattutto per la sensibilizzazione sulle problematiche del diritto all'alimentazione, malnutrizione nel mondo, lotta allo spreco alimentare e la diffusione di diete sane ed equilibrate.