Furti in casa, cresce la paura a San Salvo

La crescente ondata di furti nelle abitazioni sta generando a San Salvo un clima di paura e insicurezza sempre piÃ¹ diffuso. A questo si aggiungono episodi di microcriminalitÃ in aumento, tra cui una nuova e allarmante tendenza: la rottura dei finestrini delle auto, sia di giorno che di notte, per rubare oggetti di poco valore, causando perÃ² danni significativi ai veicoli e ulteriori disagi e spese ai proprietari.

Questo fenomeno purtroppo si sta tristemente trasformando in una consuetudine quotidiana, mettendo a dura prova la serenitÃ dei nostri concittadini, giÃ provati da un contesto generale difficile.

A fronte di questi fenomeni in aumento praticamente ovunque, Ã¨ perÃ² doveroso sottolineare ancora una volta la nota carenza di personale e risorse a disposizione delle forze dellâ€™ordine. Carabinieri e Polizia Locale svolgono il loro lavoro con impegno e dedizione, ma sono pochi e sottoposti a carichi eccessivi e necessitano di maggiori risorse e supporto per poter limitare la criminalitÃ .

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda il sistema di videosorveglianza, piÃ¹ volte sbandierato dallâ€™amministrazione comunale guidata dal Sindaco De Nicolis. Tuttavia, ad oggi, questo strumento non sembra effettivamente fornire risultati concreti nÃ© in termini di prevenzione nÃ© di supporto alle indagini successive ai furti o agli atti vandalici. Ãˆ legittimo quindi chiedersi: a cosa serve l'attuale videosorveglianza (se funzionante), se non produce effetti tangibili? Rappresenta solo una voce di spesa in piÃ¹ per i cittadini? Ãˆ necessario renderla piÃ¹ capillare, efficace ed effettivamente funzionante altrimenti rimane solo uno sperpero di denaro pubblico a danno dei cittadini Sansalvesi.

Ãˆ ormai chiaro ed evidente che serva un cambio di passo nella gestione della sicurezza pubblica: chiediamo che il tema venga affrontato con la serietÃ e lâ€™urgenza che merita, e che vengano adottate misure concrete per rafforzare la sicurezza urbana e rassicurare la popolazione.

In vista della predisposizione del bilancio di previsione 2026, riteniamo fondamentale prevedere uno stanziamento specifico per il rafforzamento della Polizia Locale.

In particolare, rivolgo un appello al Vicesindaco Spadano e al Consigliere Fabrizio, entrambi con questa delega, affinchÃ© venga seriamente considerato il potenziamento del Corpo di Polizia Locale. Un incremento di risorse umane potrÃ sicuramente migliorare ed aiutare lâ€™efficienza e lâ€™efficacia del presidio del territorio.

I cittadini hanno diritto a vivere in una cittÃ sicura, e le istituzioni hanno il dovere di garantire questo diritto.

Michela Torricella, Consigliere Comunale del Partito Democratico di San Salvo