'Nonno ascoltami!', controlli gratuiti dell'udito in piazza Rossetti a Vasto

Domenica 19 ottobre piazza Rossetti a Vasto ospita “Nonno ascoltami!”. L’iniziativa, alla sedicesima edizione, rientra nella campagna nazionale di prevenzione dei disturbi uditivi e prevede un test gratuito.

«La tappa di “Nonno Ascoltami!” a Vasto – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche sociali Anna Bosco - è una bellissima opportunità per promuovere la prevenzione. Grazie all’organizzazione “Udito Italia” che in collaborazione con Asl Lanciano Vasto Chieti, Croce Rossa Italiana e Regione Abruzzo ci ricorda quanto sia importante prendersi cura della propria salute uditiva.

Continuare a promuovere la prevenzione significa regalare benessere e qualità di vita, soprattutto ai nostri nonni, che invitiamo a partecipare».